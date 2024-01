Ici tout commence spoiler : Clotilde et Deva inquiètes, David fait un malaise ! (vidéo épisode du 9 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pendant le module de Marc et Clotilde dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la nouvelle épreuve de la cuisine de l’extrême va se dérouler en haute altitude et David va faire un malaise !











Publicité





Nouvelle épreuve du module de cuisine de l’extrême de Marc Leroy et Clotilde Armand… à 7000 mère d’altitude ! Les élèves manquent d’oxygène, ils sont épuisés et peinent à cuisiner dans ces conditions. Tout à coup, David fait un malaise et tombe dans les bras de Marc !

Marc sort avec lui, Clotilde et Deva sont très inquiètes…

A LIRE AUSSI Ici tout commence : Teyssier, Axel, Ambre, les grands retours à venir en 2024 !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 835 du 9 janvier 2024, Dqvid fait un malaise…



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.