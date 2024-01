Ici tout commence spoiler : Jasmine jalouse face à... (vidéo épisode du 31 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Jim est en couple avec Thibault tout en ressentant quelque chose pour Jim dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Une situation compliquée, surtout depuis que Jim a dévoilé ses sentiments à Jasmine… La jeune femme ne lui a rien répondu en retour et dans quelques jours, Jim va se rapprocher d’une autre élève de l’institut !











En effet, alors que Maya a flashé sur Jim, ces deux là passent du temps ensemble et le courant passe très bien. Jasmine assiste à leur complicité et ressent de la jalousie…

Jasmine propose à Jim et Maya d’aller boire un coup ensemble pour fêter leurs bons résultats, mais ils déclinent… Ils ont déjà prévu de cuisiner tous les deux…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 851 du 31 janvier 2024, Jasmine jalouse



Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.