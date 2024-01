Ici tout commence spoiler : le retour de Teyssier, il est remonté contre... (vidéo épisode du 17 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est un grand retour qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ! En effet, dans quelques jours, le chef Teyssier est de retour à l’institut. Et on peut dire que le directeur est en grand forme après ces quelques semaines loin de son école de cuisine !











Alors que Clotilde a été victime d’un accident durant le marathon de la cuisine de l’extrême, plus de peur que de mal et la cheffe est rentrée chez elle… C’est là que Teyssier débarque ! Le directeur de l’institut a été prévenu par Antoine, il est de retour et il n’est pas content du tout !

Emmanuel reproche à Clotilde de ne pas lui avoir demandé l’autorisation pour le module de cuisine de l’extrême. Malgré la chute de la cheffe Armand, Teyssier convoque Clotilde et Marc dans son bureau… Ils vont devoir s’expliquer !

