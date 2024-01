Ici tout commence spoiler : Marc fait une mauvaise surprise à Clotilde... (vidéo épisode du 8 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Marc va surprendre Clotilde dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Et on peut dire que la cheffe Armand ne va pas vraiment apprécier sa surprise… En effet, dans quelques jours, Marc Leroy va changer l’épreuve de leur module au dernier moment et sans l’avoir concertée !











Les élèves du module « Cuisine de l’extrême » sont avec Clotilde en prévision de la prochaine épreuve intitulée « Grand froid ». Ils ont hâte de savoir de quoi il s’agit mais Marc débarque et annonce qu’elle n’aura pas lieu ! Il a changé d’avis et a prévu une autre épreuve. Il leur donne un indice : « altitude ». Mais apparemment, Marc n’en a même pas discuté avec Clotilde, qui est surprise et semble mécontente… Elle demande à lui parler mais Marc la recadre sèchement…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 834 du 8 janvier 2024, Marc énerve Clotilde



