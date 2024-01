Ici tout commence spoiler : Teyssier fait une grande annonce (vidéo épisode du 18 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Teyssier est de retour et ça va bouger à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne dans « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, le directeur de l’institut réunit tout le monde dans l’amphithéâtre pour une grande annonce…Bérénice est stressée tandis que Carla pense que c’est pour sanctionner le chef Leroy.











Mais l’annonce de Teyssier est tout autre ! Emmanuel annonce aux élèves que dans trois semaines l’institut va accueillir un évènement de taille : les journées de la pâtisserie. L’occasion pour eux de voir à l’oeuvre les plus grands chefs français et européens, mais aussi d’intégrer une brigade inter-promos qu’il encadrera ! Et c’est Teyssier lui-même qui choisira parmi les élèves volontaires.

Ethan et Solal comptent bien s’inscrire et être à la hauteur. Qu’en sera-t-il des autres ?

