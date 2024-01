« L’amour est dans le pré » du 8 janvier : ce soir, les portraits de la saison 19 (partie 1)

Publicité





« L’amour est dans le pré » du 8 janvier 2024 – C’est parti pour la nouvelle saison de l’émission à succès de M6 « L’amour est dans le pré » ce soir sur M6 avec la première partie des portraits de la saison 19.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY pour découvrir les portraits des 13 agriculteurs de cette nouvelle saison.







« L’amour est dans le pré » du 8 janvier 2024 : ce soir, les portraits partie 1

La plus célèbre émission d’amours champêtres est déjà de retour avec cette année 15 nouveaux cœurs à prendre ! Après une saison 18 riche en rebondissements, Cupidon a aiguisé ses flèches prêt à en découdre.

Pour cette promotion 2024, l’Amour est dans le Pré vous propose de suivre les aventures de deux femmes et de treize hommes, âgés entre 26 et 69 ans. Vous allez découvrir, pour la première fois, deux amis qui vont chercher l’amour, un saunier, un fan de Michel Sardou de 26 ans, une ex notaire devenue poulaillère.



Leurs histoires sont singulières. Leurs accents aussi. Tous se rejoignent en revanche sur un point: une irrépressible envie de (re) tomber amoureux. Nos 15 agriculteurs·trices vont se confier sans tabou auprès de Karine Le Marchand sur leur vie, leur parcours sentimental, leurs attentes, leurs espoirs, mais aussi leurs doutes et leurs peurs.

L’objectif : se présenter aux téléspectateurs et encourager celles et ceux qui auraient envie de leur écrire.

La bande-annonce