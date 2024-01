Les 12 coups de midi : quand l’étoile mystérieuse sera-t-elle dévoilée ? Réponse !

Publicité





Alors qu’une nouvelle semaine commence pour Emilien dans « Les 12 coups de midi », le Maître de Midi est redoutable et devrait rester encore un moment aux côtés de Jean-Luc Reichmann.





Et si l’étoile mystérieuse est pour l’instant avare en indices et particulièrement difficile à trouver, on peut déjà vous dire quand elle va être dévoilée !







En effet, selon nos informations, c’est la semaine prochaine que cette étoile sera entièrement dévoilée et c’est bien Emilien qui va la décrocher !

Reste à savoir quelle célébrité se cache derrière ces indices : un stade de football américain, une tronçonneuse, et un sac à main. Vous avez une idée ?



Rendez-vous à 11h50 sur TF1 pour un nouveau numéro des 12 coups de midi !