Plus belle la vie du 15 janvier 2024 : la police a de nouveaux suspects (résumé + extrait vidéo épisode 6 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 15 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 6 de PBLV – Qu’est-ce qui vous attend aujourd’hui dans l’épisode 5 de « Plus belle la vie, encore plus belle » ? La police enquête toujours sur l’empoisonnement de Francesco et a deux nouveaux suspects…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 janvier 2024 – résumé de l’épisode 6

Suite à l’émergence d’une nouvelle information bouleversante, les forces de l’ordre orientent désormais leur enquête vers deux nouvelles suspectes : Estelle et Sylvia. Dans ce contexte, Patrick Nebout décide d’intervenir activement pour prendre le contrôle de la situation. Parallèlement, une jalousie grandissante s’installe chez Francesco vis-à-vis d’Estelle, lorsque soudain, une douleur violente le frappe, le laissant paralysé…

Mirta exhorte Yolande à ne pas s’immiscer dans les affaires des autres, pendant que Léa, de son côté, aurait bien besoin d’un coup de main.

VIDÉO Plus belle la vie du 15 janvier 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.