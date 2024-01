« Les aventuriers de l’Arche perdue » : 5 choses à savoir sur le film ce soir sur M6 (25 janvier)

Publicité





« Les aventuriers de l’Arche perdue » est encore une fois en mode rediffusion ce jeudi soir sur M6. Un film culte avec Harrison Ford dans la peau d’Indiana Jones.





A voir ou à revoir ce soir dès 21h10 sur M6 ou en live et depuis tous vos appareils connectés sur 6play et sa fonction direct.







Oui mais ça c’était avant ! Désormais ces jours interdits n’existent plus et M6 en profite de nouveau comme elle l’avait déjà fait au début de l’été en proposant pour la première fois en clair un film le samedi soir. Et c’est le film « Le Petit Nicolas » qui avait inauguré cette nouvelle programmation de la chaîne.

« Les aventuriers de l’Arche perdue » : l’histoire

En 1936, alors qu’il est à la recherche d’une idole sacrée en pleine jungle péruvienne, Indiana Jones échappe de justesse à une embuscade. Redevenu professeur universitaire d’archéologie, Jones reçoit la mission de récupérer le médaillon de Râ, que détient son ancienne « fiancée », Marion Ravenwood, maintenant tenancière d’un bar au fin fond du Népal. Cet objet égyptien permettrait de découvrir le lieu secret où se trouve l’Arche d’Alliance. Mais Hitler et ses hommes de mains cherchent, eux aussi, à récupérer cet objet aux pouvoirs extraordinaires. Marion et Indiana s’engagent alors dans une incroyable quête à travers le monde pour retrouver la mystérieuse Arche d’Alliance et ce, avant les Nazis, tout en survivant au poison, aux pièges, aux serpents et aux traîtrises.



Avec : Harrison FORD (Docteur Henry « Indiana » Jones), Karen ALLEN (Marion Ravenwood), Paul FREEMAN (René Belloq), Denholm ELLIOTT (Marcus Brody), Ronald LACEY (Toht), John RHYS-DAVIES (Sallah), Alfred MOLINA (Sapito), Anthony HIGGINS (Gobler)

5 choses à savoir sur votre film

– Steven Spielberg s’est inspiré du film « L’ Homme de Rio » de Philippe de Broca pour réaliser ce premier opus de la saga;

– Sorti en 1981 sous le titre « Les aventuriers de l’Arche perdue », le film a ensuite été exploité sous le titre « Indiana Jones et les Aventuriers de l’arche perdue » à partir de l’an 2000;

– Un tournant dans la carrière d’Harrison Ford. Et pourtant il a bien failli ne pas avoir le rôle. Nick Nolte et Tom Selleck ont en effet été pressentis pour camper le rôle principal;

– Une partie de tournage s’est déroulé en France et plus précisément au sein de la base sous-marine de La Rochelle (scènes dans les cavernes souterraines impliquant le sous-marin nazi, ndrl);

– Très gros succès lors de sa sortie en salles, le film a généré près de 400 millions de dollars de recettes mondiales. En France il a attiré 6.4 millions de spectateurs dans les salles obscures.

« Les aventuriers de l’Arche perdue » : bande-annonce