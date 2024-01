Plus belle la vie du 12 janvier 2024 : Estelle empoisonne-t-elle Francesco ? (résumé + extrait vidéo épisode 5 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 12 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 5 de PBLV – Que va-t-il se passer aujourd’hui dans l’épisode 5 de « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Benjamin est interrogé au commissariat mais il va être innocenté…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 12 janvier 2024 – résumé de l’épisode 5

Au cours du petit-déjeuner, Sylvia, la sœur cadette de Francesco, évoque vivement l’altercation intense qu’elle a eue avec Benjamin la veille. Le comportement d’Estelle prend soudain une tournure inattendue lorsqu’elle découvre que l’ancien partenaire de Sylvia rôde dans le quartier, son visage se fige instantanément… Et pour cause, elle confie à Luna qu’elle a trompé Francesco avec Benjamin !

Plus tard, au commissariat,Benjamin est interrogé par la police de Marseille dans le cadre de l’affaire d’empoisonnement. Malgré les accusations, il nie catégoriquement toute implication. Arianne, déterminée, refuse de laisser les choses en l’état et compte bien aller plus loin dans cette affaire.

Pendant ce temps là, Francesco se montre de plus en plus jaloux… Et la police a une nouvelle piste : Francesco est empoisonné à petit feu depuis déjà un mois ! Estelle met quelque chose dans son verre… Quant à Léa, elle a bien du mal à organiser une soirée romantique alors qu’à la résidence, Yolande semble s’être investie d’une nouvelle mission.



VIDÉO Plus belle la vie du 12 janvier 2024 – extrait vidéo

