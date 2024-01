Ici tout commence du 12 janvier : Thibault s’explique (résumé + vidéo épisode 838 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 12 janvier 2024, résumé et vidéo extrait épisode 838 – Marc Leroy confronte son fils, Thibault, ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, c’est Thibault qui a envoyé le fameux message pour saboter son module !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Publicité





Ici tout commence du 12 janvier 2024 – résumé de l’épisode 838

Alors que Marc accusait Jim, Thibault a avoué : c’est lui qui a envoyé le message depuis son téléphone pour saboter le module de cuisine de l’extrême ! Marc décide de confronter son fils, il ne comprend pas pourquoi il a fait ça. Thibault explique à son père qu’il était inquiet, il avait peur qu’il aille trop loin et qu’il mette les élèves en danger. Marc demande à Thibault d’aller se dénoncer auprès d’Antoine…

Face au défi « Road Trip » du module de Marc et Clotilde, tant les enseignants que les étudiants se trouvent désorientés. En cuisine, la situation de Bérénice provoque la colère d’Anaïs. Et à la colocation, Carla suscite des tensions entre Salomé et Gaëtan…



Publicité





A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Joachim annonce une grande nouvelle… (vidéo épisode du 16 janvier)

Ici tout commence du 12 janvier 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1