Plus belle la vie du 16 janvier 2024 : Morgane intègre le commissariat (résumé + extrait vidéo épisode 7 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 16 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 7 de PBLV – Qu’est-ce qui vous attend aujourd’hui dans l’épisode 7 de « Plus belle la vie, encore plus belle » ?

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 16 janvier 2024 – résumé de l’épisode 7

Au sein du commissariat de Marseille, chacun s’acclimate progressivement à son nouvel environnement. Une nouvelle recrue vient de rejoindre l’équipe, il s’agit de Morgane Tanguy, la nièce de Yolande. La jeune femme est déterminée à démontrer ses compétences et à faire ses preuves. Ariane doit la briefer sur l’affaire Ibaldi.

L’enquête policière progresse en explorant les liens passés d’Estelle. Pendant ce temps, Léa fait face à des difficultés pour entrer communiquer avec Boher, tandis que Steve rencontre des obstacles pour joindre le service des bourses… Il n’ose pas avouer aux autres qu’il a des difficultés financières.

VIDÉO Plus belle la vie du 16 janvier 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.