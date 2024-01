Star Academy live : grosse panne de TF1+ au moment des évaluations ce mardi 16 janvier !

Publicité





Star Academy live panne – Les fans de la Star Academy sont en colère ce matin suite à une énorme panne du live sur TF1+. En effet, alors que les évaluations venaient juste de débuter, le live a sauté et ne fonctionne plus depuis déjà une bonne dizaine de minutes !











Pierre venait de débuter son audition et expliquait ce qu’il imaginait pour son tableau quand le live a cessé de fonctionner.

Selon nos constatations, il s’agit d’une panne générale de TF1+, plus aucun direct ne fonctionne à l’heure actuelle ! Le problème n’est toujours pas résolu et une infime minorité de chanceux ont accès et ont pu voir les évaluations.

