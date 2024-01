Plus belle la vie du 18 janvier 2024 : tout accuse Estelle et Djawad (résumé + extrait vidéo épisode 9 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 18 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 9 de PBLV – On peut dire que Djawad est dans de sales draps aujourd’hui dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle ».

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 janvier 2024 – résumé de l’épisode 9

Les suspicions pesant sur Estelle et Djawad les affectent profondément. Les informations recueillies à partir du téléphone d’Estelle révèlent la forte jalousie de Francesco ces derniers temps… Lors de leur interrogatoire au commissariat, tous les éléments semblent pointer vers les deux anciens partenaires ! Avaient-ils eu une liaison qui aurait pu les conduire à éliminer Francesco, le mari gênant ? Les deux ex assurent qu’ils sont innocents.

Pendant ce temps là, Aya se charge de trouver un bon avocat pour son frère. Maitre Ulysse Kepler vient donc au secours de Djawad au commissariat…

A la résidence Massilia, Morgane et Jules démasquent Yolande. Et un dysfonctionnement informatique menace de placer Jules dans une situation délicate.



VIDÉO Plus belle la vie du 18 janvier 2024 – extrait vidéo

