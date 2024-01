Plus belle la vie du 24 janvier 2024 : Francesco va trop loin (résumé + extrait vidéo épisode 13 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 24 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 13 de PBLV – Les choses vont mal tourner pour Estelle et Djawad ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, si Djawad a découvert la vérité, ça va finalement tourner au drame !…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 janvier 2024 – résumé de l’épisode 13

La commissaire désire que l’enquête sur l’empoisonnement de Francesco progresse, mais les policiers font face à des obstacles, Ulysse Kepler compliquant la situation. Estelle et Djawad restent sous surveillance, dans l’espoir qu’ils commettent une erreur que la police de Marseille pourrait exploiter…

De son côté, Francesco fouille dans les affaires d’Estelle et supprime un message de Djawad… Elle se rend à un rendez-vous crucial pour démontrer son innocence, ignorant qu’elle est étroitement surveillée…

Et Jules et Morgane mettent fin à leur plaisanterie, renforçant encore davantage leur complicité. De son côté, Ariane se confie à un vieil ami.



VIDÉO Plus belle la vie du 24 janvier 2024 – extrait vidéo

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.