Plus belle la vie du 25 janvier 2024 : Estelle prend une décision (résumé + extrait vidéo épisode 14 en avance)

Plus belle la vie du 25 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 14 de PBLV – Djawad est entre la vie et la mort ce soir dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Un terrible évènement qui va ouvrir les yeux d’Estelle sur ses sentiments…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 janvier 2024 – résumé de l’épisode 14

Djawad a été poignardé de plusieurs coups de couteaux. La police est sur les lieux alors qu’Estelle est sous le choc. Et les secours prennent en charge Djawad avant de l’emmener à l’hôpital. Et alors que Djawad est entre la vie et la mort, ça fait comme un électrochoc à Estelle, qui réalise qu’elle aime toujours Djawad. Elle annonce à Luna qu’elle a décidé de quitter Francesco.

Mais de son côté, Francesco est hors de contrôle. Il avoue à sa soeur que c’est lui qui a poignardé Djawad !

Pendant ce temps là, Ariane tente quant bien que mal de faire connaissance avec Zoé. Et la situation financière de Steve devient critique…



VIDÉO Plus belle la vie du 25 janvier 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.