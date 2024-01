Rivière-Perdue : Jean-Michel Tinivelli se confie sur la mort de Balthus

Publicité





TF1 diffusait ce jeudi soir l’avant-dernière soirée de sa mini-série « Rivière-Perdue ». Et pour les téléspectateurs, ça a été un choc ce soir avec la mort du commandant Balthus, incarné par Jean-Michel Tinivelli.





A la fin de l’épisode 3, Balthus retrouve la voiture des ravisseurs d’Anna et Lucie. Et il se fait tuer !







Alix et Victor le retrouve mort dans l’épisode 4. Reste désormais à trouver qui l’a tué et évidemment, à retrouver Lucie…

Jean-Michel Tinivelli s’est confié sur la mort de Balthus et il n’est pas frustré de n’avoir joué que dans la moitié de cette mini-série en 6 épisodes.



« Ça m’a beaucoup amusé. Je n’étais pas frustré de ne pas aller jusqu’au bout. J’espère que les gens s’attacheront à mon personnage pour que la mort soit efficace et qu’elle serve à quelque chose dans le déroulé de la suite de la série. J’ai trois épisodes pour les accrocher. Si on ne s’attache pas au personnage, on se fiche de savoir qui l’a tué » a déclaré l’acteur à Seriously.

Retrouvez le final de « Rivière-Perdue » jeudi prochain à 21h10 sur TF1. Les épisodes sont déjà disponibles pour les abonnés premium de TF1+.