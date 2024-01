« Rivière-Perdue », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (11 janvier)

Publicité





Rivière-Perdue, vos épisodes inédits du jeudi 11 janvier 2024 – C’est ce jeudi soir que TF1 lance sa nouvelle série évènement « Rivière-Perdue ». Une série portée par Barbara Cabrita à retrouver chaque jeudi soir à raison de deux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Rivière-Perdue » : présentation de la série

Sur une route sinueuse des Pyrénées, un spectaculaire accident de voiture provoque un miracle : la réapparition d’Anna, une ado disparue il y a 5 ans. La capitaine Alix Berg (Barbara Cabrita) et le commandant Balthus (Jean-Michel Tinivelli) sont déployés aux côtés de Victor Ferrer (Nicolas Gob), le chef de la gendarmerie locale, pour retrouver au plus vite Lucie, une jeune fille enlevée en même temps qu’Anna et qui, elle, n’est pas réapparue. Mais face à cette urgence, le comportement d’Anna intrigue les enquêteurs, contre toute attente, elle ne les aide pas… Les opérations de police se multiplient pour comprendre ce qu’il se joue à Rivière-Perdue.

« Rivière-Perdue » : vos deux épisodes du 11 janvier

Episode 1 « Anna » : C’est l’été, dans une nature majestueuse. Un longboard dévale une route de montagne. L’accident spectaculaire qu’il déclenche finit par un petit miracle : la réapparition d’Anna Casteran, 16 ans, disparue cinq ans plus tôt. Alors que sa famille vit un bonheur immense, la police et la gendarmerie déploient des moyens considérables pour retrouver Lucie Perez, la copine d’Anna enlevée en même temps qu’elle.



Episode 2 « Rémi » : Anna Casteran qui n’a pas subi d’autre violence que celle de la séquestration, a du mal à coopérer avec les enquêteurs. Surpris, ceux-ci se demandent si cela n’est pas dû au retour de son père, Rémi Casteran qui a menti à la police par le passé et qui affirme maintenant n’avoir cessé de rechercher sa fille, seul, pendant ces cinq dernières années, dans ces forêts immenses… Les policiers se retrouvent aussi face à l’autre père, Manuel Perez, le père de Lucie, qui vient bousculer l’enquête à son tour.

Personnages et interprètes

Avec : Barbara CABRITA, Nicolas GOB, Jean-Michel TINIVELLI, Odile VUILLEMIN, Annelise HESME, Bruno DEBRANDT et Kamel BELGHAZI