Star Academy du 18 janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 18 janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi pour les élèves au château. Axel et Julien sont les premiers levés, ils ont leurs évaluations à passer et se mettent à répéter.





Axel va réveiller Héléna et Pierre. Place ensuite aux évaluations. Axel et Julien passent chacun leur tour en chant, en danse et en théâtre.







Julien est le premier à passer. Il a choisi la chanson « Count on Me » de Bruno Mars qu’il dédie à Candice. Il danse ensuite sur « Iron » de Woodkid. Et il fait ensuite sa scène de théâtre. Il a choisi de raconter la Star Ac dans le passé, Pierre et Héléna sont ses acteurs. Les profs rigolent beaucoup ! Pierre dit que c’est son meilleur moment de toutes ses évals depuis le début. Il a frissonné sur le chant et a adoré sa scène, il a même du mal à donner des points négatifs. Adeline est conquise, Julien les a fait voyager. Sur le théâtre elle l’a trouvé très intelligent. Et en danse Malika a trouvé le choix judicieux, elle a vu de la force. Cécile dit que le coup de coeur est validé, elle parle d’une éval totalement réussie. Michaël confirme que c’était très réussi.

Axel passe ensuite. Il chante « Famille » de Jean-Jacques Goldman en hommage à Margot. Il danse ensuite sur une musique de The Greatest Showman. Pour le théâtre, il a lui aussi choisi le passé et se met à la place du Nikos Aliagas de Louis XIV. Pierre et Héléna sont ses acteurs, ils jouent les deux candidats au titre de nouveau bouffon du roi. Les profs adorent et rigolent beaucoup ! Il imite Malika, elle est pliée de rire. Et il finit en faisant appel à Pierre pour jouer l’huissier qui apporte les résultats. Michael dit que pour les deux sur le chant il n’y avait quasiment aucune erreur. Cécile a trouvé que c’était réussi, c’était une belle déclaration à Margot. Adeline a aimé qu’il se mette à nu. Malika a trouvé que sa choré était un intelligente. Pierre a été étonné par la scène, c’était très bon même s’il n’a pas assez impliqué ses partenaires.



Pierre avoue que c’est très serré, il ne peut pas choisir ! Michaël confirme !

Au château, Julien et Axel réfléchissent au texte qu’ils doivent écrire pour le prime. Julien le termine le premier.

Place au cours de chant avec Adeline. Surprise, elle a fait venir Véronic DiCaire ! Pierre a la chance de chanter « Shallow » avec Véronic qui refait Lady Gaga. Héléna chante avec elle aussi, Véronic est impressionnée. Tout le monde chante avec Véronic, qui leur conseille à la fin de prendre des risques pour se démarquer.

A 16h, Michaël arrive au château pour le verdict suite aux évaluations. Il annonce que le gagnant aura un avantage qu’il découvrira sur le prime ! Michaël affirme que c’était dur de les départager mais c’est Axel qui a gagné. Michaël dit que ce sera un avantage assez important !

Axel appelle sa tante, il lui annonce la bonne nouvelle.

Lucie et Marlène retrouvent les élèves pour répéter. Elles ont encore une annonce : une collégiale sur « Et moi je chante » de Gérard Lenorman. Ils répètent. Pierre et Héléna passent ensuite un joli moment au piano.

