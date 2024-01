C à vous du 18 janvier 2024 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 18 janvier 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Rachida Dati accompagnée d’Emmanuel Macron pour son premier déplacement / La folle semaine de Gabriel Attal : on en parle avec Ariane Chemin, grand reporter au Monde et Mathilde Siraud, rédactrice en chef du service politique du Point

🔵 📌 Kylian Mbappé se dévoile comme jamais dans “Envoyé spécial”. Elise Lucet présente “Joue-la comme Mbappé !”, diffusé ce soir à 21h10 sur France 2



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Flora Mikula, cheffe de l’Alpes Hôtel du Pralong à Courchevel

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : François Berléand pour la pièce “Freud et la femme de chambre”, à partir du 20 janvier au Théâtre Montparnasse

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : SqueeZie et Théodore Bonnet pour la série documentaire “Merci Internet”, vendredi 19 janvier sur Prime Vidéo; et Yvan Attal pour le film “Un coup de dés” au cinéma le 24 janvier

