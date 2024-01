Star Academy du 1er janvier 2024 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 1er janvier 2024 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de dimanche au château pour les 6 élèves encore en course. Tous se lèvent de bonne humeur pour le dernier jour de l’année.





Cécile arrive pour le débrief du prime. Ça démarre avec le duo entre Pierre et Michaël Jones. Pierre a passé un super moment, Cécile l’a senti super à l’aise et naturel. Pour le medley, Cécile trouve que c’était très réussi mais elle aimerait les voir comme ça aux évaluations !







Place au duo entre Héléna et Lénie. Elles expliquent à Cécile ne pas avoir assez travaillé car elles n’étaient pas ensemble la veille. Cécile dit que ce n’est pas possible de faire ça en prime 9 !

Sur la surprise de Julien avec sa copine, Cécile trouve qu’il a très bien géré et c’était un très beau moment. Pour la chanson de Djébril, Cécile est contente, elle salue son « évolution incroyable ».



Pour sa presta solo, Lénie dit avoir souffert tout du long et n’avoir pris aucun plaisir. Cécile pense que c’est une belle leçon, elle la félicite.

Axel n’aime pas du tout ce qu’il voit de son duo avec Isabelle Boulay, il n’apprécie pas qu’on le montre sous son mauvais profil… Cécile lui explique qu’il ne peut pas juger le montage et les choix du réalisateur. Cécile pense qu’il n’est pas sur le bon chemin avec ce qu’il vient de dire.

Cécile a adoré le duo Pierre / Héléna, elle trouve qu’il y a une belle connexion. Avant de partir, elle annonce son coup de coeur : il va à Djébril pour sa progression et pour l’encourager.

Michaël Goldman vient au château pour l’annonce du thème des évaluations et du prochain prime : carte blanche. Ils vont pouvoir décider eux-mêmes de ce qu’ils chanter sur le prochain prime ! Et pour les évaluations, tout va se jouer mardi matin. Une heure / 1h30 avant le prime, ils vont pouvoir choisir le thème des évaluations et il y aura 3 chansons par thème. Et il y aura 2 immunisés et 4 nommés à l’issue de ces évaluations !

Michaël leur demande de faire un premier choix pour le prime. Il s’agit d’un medley à choisir parmi trois. La majorité vote pour un medley Jackson Family. Le second choix sera sur la collégiale parmi une liste de 5 chansons, ils ont 24h pour choisir. Et il y aura 3 duos à former sur ce prime !

Les élèves débriefent et réfléchissent sur les duos à former. Ils sont plusieurs à vouloir être avec Lénie. Julien voulait absolument Lénie mais Pierre aussi. Julien compte donc se mettre avec Djébril, mais rien n’est encore vraiment décidé. Michaël revient et leur demande leurs idées de duo : Lénie / Pierre, Axel / Héléna et Julien / Djébril. Michaël leur donne la liste des 20 chansons pressenties. Ils ont 24h pour réfléchir.

Dernière info, Michaël leur annonce que pour le réveillon ils sont invités par Kamel Ouali au Paradis Latin. Et grasse matinée le lendemain ! Tous se préparent et ils partent direction le Paradis Latin. Kamel les accueille sur place ! Les académiciens profitent du spectacle et d’un dîner préparé par Guy Savoy et Pierre Hermé. Les élèves sont ravis et retrouve Marlène, qui fait partie du spectacle. Lénie rentre plus tôt que les autres pour se reposer parce qu’elle est toujours malade.

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 1er janvier

Rendez-vous demain à 17h25 pour la prochaine quotidienne.