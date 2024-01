Star Academy évaluations du 9 janvier : Pierre surprend, Lénie assure, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 9 janvier 2024 – C’est cet après-midi qu’avaient lieu les évaluations de danse de la semaine 10 la Star Academy 2023. Rappelons que cette semaine, les élèves ont un marathon d’évaluations, avec des évaluations qui se déroulent en trois temps jusqu’à mercredi.





Malika rappelle qu’il s’agit d’une chorégraphie d’1min20, en trois parties : une partie semi chorégraphiée, une impro totale, et la chorégraphie imposé qu’elle leur a appris sur une chanson de Tayc.







Héléna passe la première. Les élèves l’applaudissent quand elle rentre au château, ils ont trouvé que ça avait l’air facile pour elle. Héléna a l’impression d’avoir raté sa partie impro.

Place ensuite à Pierre. Ça parait super réussi ! Au château, il a épaté tout le monde ! Lénie salue ses progrès, tout le monde pense qu’il a réussi et Pierre est super content de lui !



On continue avec Lénie. Comme à chaque fois, c’est très réussi et Malika a un grand sourire. Lénie est très contente d’elle. Les élèves pensent que Michaël et Malika ont adoré.

Axel passe le dernier. Il enlève ses lunettes. Michaël a le sourire et semble avoir apprécié. Les élèves l’applaudissent quand il rentre au château. Julien affirme qu’ils ont tous assuré.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Pierre a surpris tout le monde sur ces évaluations, il a vraiment bien dansé ! Pas de surprise du côté de Lénie, qui a parfaitement réussi sa danse. Après les avoir tous vus, on pense qu’Axel et Héléna ont été légèrement en dessous. Michaël Goldman doit venir un peu plus tard annoncer leur décision quant à l’élève nominé qui ne participera pas aux évaluations de chant mercredi. Pour le verdict, consultez notre article : Star Academy : et le 2ème élève nominé cette semaine est… (résultat évaluations du 9 janvier)

