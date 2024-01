C dans l’air du 9 janvier 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 9 janvier 2024 : le sommaire

⚫️ Anne Toulouse sera, ce soir, l’invitée de Caroline Roux dans #cdanslair.

Journaliste franco-américaine, elle est l’autrice de deux ouvrages sur Donald Trump qu’elle étudie depuis huit ans et partage actuellement son temps entre Arlington, en Virginie et Paris.

Elle viendra nous décrypter ce qu’elle appelle « L’art de trumper ou comment la politique de Donald Trump a contaminé le monde ».

⬛ Après de longues heures d’attente, le suspense s’est achevé ce mardi en fin de matinée : Gabriel Attal a été nommé Premier ministre. Il devient à 34 ans le plus jeune chef de gouvernement de la Vème République. Une ascension fulgurante pour ce fidèle d’Emmanuel Macron, devenu en 2017 député à 28 ans puis secrétaire d’Etat, porte-parole du gouvernement, ministre délégué chargé des Comptes publics et ministre de l’Education nationale. C’est d’ailleurs depuis ce ministère qu’il a tenu ce matin, avant sa nomination, une visioconférence devant 14.000 chefs d’établissements scolaires.

Populaire dans les sondages, aujourd’hui considéré comme l’une des personnalités politiques préférées des Français, il quitte la rue de Grenelle après seulement cinq mois à la barre du plus gros ministère de l’Etat et prend la suite d’Elisabeth Borne à Matignon. Une nouvelle page s’ouvre et de nombreux défis l’attendent dont notamment les prochaines élections européennes de juin 2024.

Mais d’abord, Gabriel Attal va devoir composer un gouvernement qui respecte les équilibres politiques, géographiques mais aussi en termes de parité. Alors qui va rester ? Qui va partir ? Qui va rentrer au gouvernement ? Le casting de la nouvelle équipe gouvernementale ne devrait être annoncé que dans les prochains jours.

D’ici là, Gabriel Attal a décidé d’effectuer un premier déplacement cet après-midi dans le Pas-de-Calais auprès des Français touchés par les inondations alors que dans l’opposition les réactions politiques se multiplient. Plusieurs parlementaires, des insoumis au chef du parti socialiste, demandent au nouveau chef du gouvernement de solliciter la confiance du Parlement, et menacent de déposer une motion de censure si cette tradition, non-obligatoire, n’est pas respectée.

Alors y a-t-il un risque de motion de censure ? Pourquoi y a-t-il eu autant de temps entre la démission Elisabeth Borne et la nomination de son successeur Gabriel Attal ? Cette promotion est-elle contestée en coulisses par Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Edouard Philippe et Alexis Kohler ? Après s’être opposé à l’hypothèse Lecornu à Matignon, comment François Bayrou veut-il peser sur la suite du quinquennat ?



