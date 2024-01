Star Academy : Héléna ou Pierre, qui a remporté l’avantage ? Réponse !

Publicité





Après les évaluations passées ce matin au château de la Star Academy, qui a remporté l’avantage pour le prime de samedi ? Héléna et Pierre, qui s’affrontent sur la deuxième demi-finale, sont passés ce mardi devant les professeurs pour une grande évaluation en chant, danse et théâtre.





Michaël Goldman a déjà annoncé le verdict aux élèves au château.







Et on peut déjà vous dire qui a remporté l’avantage : il s’agit de… Pierre ! Il a été reçu par Michaël, qui lui a annoncé que son avantage consistait à choisir une chanson pour un duo avec Héléna sur le prime. Il avait le choix entre quatre chansons et a opté pour « In the stars » de Benson Boone.

Qui doit aller en finale ?

