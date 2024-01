Star Academy : thème et programme des évaluations de la semaine 10

Publicité





Star Academy 2023, évaluations semaine 10 – Au lendemain du prime et de l’élimination de Djébril, les académiciens ne sont plus que 5 au château ce dimanche dans la Star Academy.

Et on connait déjà le thème des évaluations de la semaine prochaine, qui vont se dérouler en trois temps !











Star Academy : semaine marathon, des évaluations en trois temps

Après neufs semaines d’un entraînement intensif, les cinq élèves encore en lice vont s’affronter cette semaine pour décrocher leur place en demi-finale. Les évaluations vont se dérouler en trois temps cette semaine :

– lundi matin : théâtre

– mardi matin : danse

– mercredi matin : chant

Le thème de la semaine est donc le marathon et à l’issue des trois évaluations, un élève décrochera une immunité et donc sa place en demi-finale. Les quatre autres seront nominés et soumis aux votes du public. Celui ou celle qui aura le moins de votes sera éliminé(e) aux portes des demi-finales !



Durant la semaine, les académiciens auront la chance de recevoir au château : Tayc, Vitaa, Kendji, Miss France 2024, Claudia Tagbo, et Michelle Laroque.

Rendez-vous ce dimanche à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.