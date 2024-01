The Voice 2024 : Jenifer de retour en tant que Super Coach

Publicité





The Voice 2024, Jenifer – Bonne nouvelle pour les fans de The Voice et de Jenifer ! Alors que la saison 2024 arrivera très bientôt sur TF1, on apprend aujourd’hui que Jenifer sera de retour !





Après Mika la saison dernière, la chanteuse, ancien coach emblématique du télé-crochet de TF1, sera de retour en tant que « Super Coach » des Super Cross Battles de The Voice 2024.







« On est très heureux pour cette étape, qu’on va tourner la semaine prochaine, d’avoir le grand retour d’une coach qu’on adore, qui est iconique dans la famille « The Voice ». Elle ne s’est pas assise dans le fauteuil depuis très longtemps, elle fera son grand retour à cette occasion. C’est Jenifer ! » a déclaré Matthieu Grelier, producteur de The Voice, à PureCharts.

Jenifer sera aux côtés de Zazie, Mika, Vianney, ainsi que Big Flo et Oli, les coachs de la saison.



La chanteuse votera à chaque duel pour son talent préféré aux côtés du public.

