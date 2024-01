Plus belle la vie du 9 janvier 2024 : Francesco dans le coma, une contamination au Mistral ! (résumé + extrait vidéo épisode 2 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 9 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2 de PBLV – Après le lancement hier, nouvel épisode de votre série « Plus belle la vie, encore plus belle » ce mardi.

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 janvier 2024 – résumé de l’épisode 2

Alors qu’Estelle traverse une période difficile, l’ensemble du Mistral est toujours sous le choc des événements de la veille. A l’hôpital, Francesco est dans le coma. Il a été empoisonné ! Mais la rumeur circule selon laquelle ça viendrait de la nourriture servie lors de l’inauguration du bar du Mistral…

Au sein du cabinet médical, Babeth est surprise par l’afflux massif de patients, une situation largement exacerbée par l’intoxication de Francesco. Cette crise a déclenché une véritable psychose dans le quartier, laissant à Gabriel et Léa une tâche colossale à accomplir !

De leur côté, certains résidents peinent à s’adapter à leur nouvelle réalité quotidienne.



VIDÉO Plus belle la vie du 9 janvier 2024 – extrait vidéo

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.