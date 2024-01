« Un destin inattendu » : le téléfilm inédit ce soir sur France 2 (3 janvier 2024)

Publicité





« Un destin inattendu » c’est le téléfilm inédit diffusé ce mercredi soir sur France 2. Un téléfilm réalisé par Sonia Rolland avec Clémentine Célarié et Thierry Godard dans les rôles pricipaux. Du terrain de basket aux projecteurs d’un concours de beauté, « Un destin inattendu » est inspiré du parcours de Sonia Roland !





A découvrir dès 21h10 ou avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







Publicité





« Un destin inattendu » : histoire, résumé

Nadia, une jeune fille de 18 ans, métisse d’origine rwandaise, vit avec sa famille dans une cité ouvrière d’une petite ville de Nouvelle-Aquitaine. Recalée d’une possible carrière de basketteuse pour son mauvais caractère, elle est poussée par son père et ses amis à s’inscrire au concours de Miss Poitou-Charentes. Sans y croire, elle passe la première étape, en route vers un possible nouveau destin… Mais parviendra-t-elle à dompter son tempérament rebelle sans se renier ?

Interprètes et personnages

Avec Clémentine Célarié (Dame Clochette), Thierry Godard (Jacky, père de Nadia), Esther Rollande (Nadia), Mata Gabin (Liliane, mère de Nadia)



Publicité





VIDÉO bande-annonce

vidéo à venir