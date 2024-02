« Booder is back » : le spectacle de Booder ce soir sur TMC (28 février 2024)

Publicité





« Booder is back », le dernier spectacle de Booder, est rediffusé ce mercredi 28 février 2024 sur TMC. Après le succès du téléfilm « Le nounou » lundi soir sur TF1, c’est l’occasion de passer une nouvelle soirée à rire avec Booder !





A suivre dès 21h25 sur la chaîne, juste après Quotidien, mais aussi en live et streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1 et ce depuis tous vos appareils connectés.







Publicité





« Booder is back », présentation

Grâce à son humour toujours vif et sa capacité à se moquer de lui-même, Booder partage son point de vue sur la vie au sein de cette « société de beaux gosses ».

Après avoir connu le succès au cinéma avec des rôles mémorables dans « Neuilly sa mère ! » et « Beur sur la ville », ainsi que le triomphe de sa pièce de théâtre « La grande évasion », Booder revient à sa passion première : le one-man-show, pour le plus grand plaisir de son public. Il aborde son expérience dans le monde artistique, ses rencontres, son rôle de père, et les liens avec son pays d’origine, explorant tous les aspects de sa vie avec son humour caractéristique.



Publicité





Vidéo

En attendant ce soir, voici un aperçu de ce qui vous attend.

Booder partage son ressenti de la vie dans cette société de beaux gosses ! 👉👈 Retour à ses premiers amours avec son one-man-show Booder is Back, mercredi soir sur TMC et TF1+.

En collaboration avec @rirechansons. pic.twitter.com/njbn2TAbyU — TMC (@TMCtv) February 26, 2024

Envie de passer une bonne soirée ? « Booder is back » est le programme qu’il vous faut regarder ce soir. Rendez-vous ce soir dès 21h25 sur TMC et TF1+.