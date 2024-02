C à vous du 15 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 15 février 2024, invités et sommaire – Ce jeudi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Crise du logement : Guillaume Kasbarian, ministre délégué en charge du Logement, est l’invité de C à vous

🔵 📌 L’ancien patron de L’Express était en fait un agent du KGB pendant 35 ans. On en parle avec Etienne Girard, rédacteur en chef Société à L’Express, dans C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Chiavola, chef du restaurant de l’hôtel “Le Prieuré Baumanière” à Villeneuve-lès-Avignon (Gard)

🔵 🎵 Dans le live : Lara Fabian interprète “Ta peine” sur la scène de C à vous

🔵 Dans la suite de C à vous : Dany Boon et Jérôme Commandeur pour le film “Les Chèvres !”, au cinéma le 21 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 15 février 2024 à 19h sur France 5.