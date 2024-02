C à vous du 16 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 16 février 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Russie : l’opposant Alexeï Navalny mort en prison. Elsa Vidal, responsable de la rédaction russe de RFI et auteure de “La fascination russe”, à paraître le 22 février chez Robert Laffont, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Les résistants Missak et Mélinée Manouchian feront leur entrée au Panthéon mercredi prochain : on en parle avec leur petite-nièce, Katia Guiragossian, dans C à vous



Publicité





🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Christophe Chiavola, chef du restaurant de l’hôtel “Le Prieuré Baumanière” à Villeneuve-lès-Avignon (Gard)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Pierre Arditi, pour la pièce “La Pépinière de Pierre Arditi” qu’il joue depuis mardi au Théâtre de la Pépinière à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous : David Foenkinos pour le livre “La vie heureuse” paru le 4 janvier dernier chez Gallimard

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 16 février 2024 à 19h sur France 5.