C à vous du 19 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 19 février 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5







🔵 📌 RN dans l’arc républicain, plan d’économies de 10 milliards, mort de Navalny, grèves… Clémentine Autain, députée LFI/NUPES de Seine-Saint-Denis, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Violences sexuelles dans le cinéma : les Français de plus en plus sévères. On en parle avec Chloe Morin, qui publie une étude intitulée “Les Français et les violences sexistes et sexuelles dans le cinéma” pour OpinionWay



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Nolwenn Corre, cheffe de l’Hostellerie de la Pointe Saint Mathieu, à Plougonvelin (Finistère)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Stéphane Freiss pour la pièce de théâtre “Le cercle des poètes disparus” qu’il joue depuis le 24 janvier dernier au Théâtre Antoine à Paris

🔵 🎵 Dans le live de C à vous : Laufey présente son album “Bewitched” avec un live

🔵 Dans la suite de C à vous : Thomas Snegaroff pour le livre “Les vies rêvées de la baronne d’Oettingen” paru le 4 janvier dernier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 19 février 2024 à 19h sur France 5.