Ici tout commence spoiler : Jim bientôt viré de l’institut ? (vidéo épisode du 22 février)

Ici tout commence spoiler – Après que Thibault ait balancé Jim à Teyssier, Anaïs va apprendre la vérité dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle va découvrir que c’est lui qui était à l’origine du photomontage de Teyssier et elle il y a quelques mois…











Anaïs, très remontée, décide se confronter Jim. La cheffe du Double A ne mâche pas ses mots, elle est en colère et espère que Jim se fera virer ! Mais pour l’heure, Jim n’a pas été viré et il passera en conseil de discipline le lendemain. Jim tente d’expliquer à Anaïs qu’il n’avait rien contre elle, il en voulait juste à Teyssier…

Mais Anaïs n’est pas prête à lui pardonner, elle a failli tout perdre à ce moment là. Pour elle, Jim est juste un gros lâche et elle espère qu’il va être viré de l’institut Auguste Armand.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 867 du 22 février 2024, Anaïs se lâche face à Jim



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.