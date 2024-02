C à vous du 23 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 23 février 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Intelligence artificielle : faut-il en avoir peur ? On en parle avec Raphaël Enthoven, qui publie « L’Esprit artificiel »

🔵 📌 Crise agricole : Thierry Marx, chef étoilé et président de l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie, dénonce une « fracture sociale », il est l’invité de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Louis Robergeau, chef du restaurant “Pagaille” à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous : Christo et Toma Popov, joueurs professionnels de badminton; Marine Boyer, gymnaste qualifiée pour les JO 2024; et Denis Brogniart pour « Koh Lanta : les chasseurs d’immunité », tous les mardis à 21h10 sur TF1

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 23 février 2024 à 19h sur France 5.