C à vous du 26 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 26 février 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Ouverture houleuse du Salon de l’agriculture, polémique autour des prix planchers, aide à l’Ukraine… Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Avec #MeTooGarçons, la parole des hommes se libère : on en parle avec Adrien Borne, journaliste et auteur de « La vie qui commence »



🔵 🍽️ Au dîner de #C à vous : Didier Bénureau pour le spectacle « Entier » à La Comédie des Champs-Élysées à Paris

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Quentin Testart, chef du restaurant “La Bauhinia” du Palace Shangri-La à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous : Renaud Rahard et Léna pour l’émission « L’école à remonter le temps », diffusée tous les lundis à 21h10 sur M6; et Karin Viard et Ana Girardot pour le film « Madame de Sévigné » au cinéma le 28 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 26 février 2024 à 19h sur France 5.