C à vous du 27 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 27 février 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Ukraine : selon Emmanuel Macron, l’envoi de troupes occidentales ne peut être exclu. On en parle avec Guillaume Ancel, ancien officier, auteur de “Saint-Cyr, à l’école de la Grande Muette”

🔵 📌 Crise agricole, prix planchers, rachat de magasins Casino… Thierry Cotillard, président du groupement Les Mousquetaires, est l’invité de C à vous



Publicité





🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Thomas Leleu pour l’album “Outsider” qui sort le 1er mars

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Quentin Testart, chef du restaurant “La Bauhinia” du Palace Shangri-La à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous : Joël Dicker pour le roman “Un animal sauvage” qui sort aujourd’hui aux éditions Rosie & Wolfe ; et Juliette Binoche pour la série “The new look” disponible sur Apple TV depuis le 14 février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 27 février 2024 à 19h sur France 5.