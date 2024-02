C à vous du 28 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 28 février 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 IVG : le Congrès pourra être réuni la semaine prochaine en cas de feu vert du Sénat aujourd’hui. On en parle avec Mathilde Panot, députée LFI/NUPES du Val-de-Marne & présidente du groupe LFI/NUPES à l’Assemblée nationale

🔵 📌 Gilets jaunes : un maire se bat pour sortir de l’oubli les cahiers de doléances des Français. Fabrice Dalongeville, maire du village d’Auger-Saint-Vincent (Oise), est l’invité



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Nawell Madani pour son spectacle “Nawell tout court”, en tournée dans toute la France

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Quentin Testart, chef du restaurant “La Bauhinia” du Palace Shangri-La à Paris

🔵 Dans la suite de C à vous : Raphaël Personnaz pour le film “Boléro” en salle le 6 mars; et Mazarine Pingeot pour le livre “Vivre sans” paru le 24 janvier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 28 février 2024 à 19h sur France 5.