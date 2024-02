C à vous du 6 février 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 6 février 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Crise agricole, pesticides, alimentation… On en parle avec Julien Denormandie, ancien ministre de l’Agriculture, et Erik Orsenna, membre de l’Académie française, qui publient “Nourrir sans dévaster” le 7 février

🔵 📌 Cancer de Charles III : la presse britannique sous le choc. Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, est l’invitée de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Gianmarco Gorni, chef du restaurant « Vecchio » au Perchoir Ménilmontant à Paris

🔵 🍽️ Au dîner de #CàVous : Nora Hamzawi pour son spectacle éponyme, actuellement en tournée dans toute la France

🔵 🎵 Dans le live :

🔵 Dans la suite de C à vous : Roschdy Zem et Alix Delaporte pour le film “Vivants” en salle le 14 février; et Marie Drucker pour le documentaire “France Grand Format – Alimentation, à qui profite la hausse des prix ?” diffusé ce soir à 21h10 sur France 2

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 6 février 2024 à 19h sur France 5.