C dans l’air du 22 février 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 22 février 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 22 février 2024 : le sommaire

⚫ Olivia Grégoire, ministre des entreprises, du tourisme et de la consommation, sera l’invitée de Caroline Roux. Suite aux actions des agriculteurs dénonçant l’étiquetage ambigu des produits, le gouvernement vise à identifier et protéger les produits français. Gabriel Attal a réaffirmé l’engagement du gouvernement en plaçant l’agriculture comme un intérêt fondamental, avec un projet de loi d’orientation agricole prévu cet été. Il a également annoncé un nouveau projet de loi Egalim visant à renforcer le poids des agriculteurs dans les négociations, en mettant l’accent sur la transparence de l’origine des produits. À ce jour, 1.000 établissements ont été contrôlés, dont 372 sont non conformes sur l’origine française des produits. Olivia Grégoire discutera des annonces de Gabriel Attal visant à répondre aux revendications des agriculteurs avant le Salon de l’agriculture.

⬛ Guerre en Ukraine : la Russie cible la France

Deux ans après le début de l’invasion russe en Ukraine, le conflit persiste, accompagné d’une guerre informationnelle et d’ingérences numériques ciblant les soutiens étrangers de Kiev, en particulier la France. Le président français a alerté sur un « changement de posture » de la Russie, dénonçant des cyberattaques et des craintes de déploiement d’armes nucléaires dans l’espace. Le ministre des Armées a appelé au renforcement de la sécurité face aux menaces russes, citant des tentatives de prise de contrôle récentes sur des patrouilles françaises en mer Noire. La signature d’un accord de sécurité avec l’Ukraine a été mentionnée comme un facteur pouvant intensifier les opérations russes. Les autorités françaises ont révélé un réseau de propagande russe nommé « Portal Kombat », diffusant de fausses informations et des contenus spécifiques au pays visé. Des désinformations, y compris des « deepfake », ont également visé le président Macron. Ces manœuvres visent à déstabiliser l’opinion publique et les infrastructures françaises, alors que le conflit en Ukraine persiste et que l’aide américaine tarde à venir, en raison d’un manque d’accord au Congrès américain. Les questions subsistantes incluent les tactiques russes en guerre informationnelle, le public ciblé, les conséquences d’un abandon américain de l’Ukraine, et la situation sur le terrain après deux ans de conflit.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce jeudi 22 février 2024 à 17h40 sur France 5.