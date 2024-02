C dans l’air du 27 février 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 27 février 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 27 février 2024 : le sommaire

⚫ Julien Denormandie, ancien ministre de l’agriculture et co-auteur, aux côtés d’Erik Orsenna, de « Nourrir sans dévaster » publié chez Flammarion, sera l’invité de Caroline Roux ce soir dans l’émission #cdanslair. Il discutera du Salon de l’agriculture, ouvert ce week-end, et abordera les défis actuels auxquels est confronté le monde agricole en pleine crise.

⬛ Emmanuel Macron a provoqué une réaction vive en déclarant lors d’une conférence internationale de soutien à Kiev que « rien ne doit être exclu » pour empêcher la Russie de remporter la guerre en Ukraine, y compris « l’envoi de troupes au sol ». Cependant, des désaccords importants sont apparus, avec plusieurs gouvernements européens et l’OTAN rejetant cette option. En France, les réactions divergent, certains qualifiant la déclaration de « folie », tandis que d’autres critiquent la légèreté présidentielle.

Par ailleurs, Macron a annoncé la création d’une coalition pour fournir des missiles et des bombes à l’Ukraine. Le débat au Parlement sur l’accord de sécurité conclu le 16 février a soulevé des questions sur la position de la France vis-à-vis de la Russie, avec des accusations de « cobelligérance » émises par certains et des reproches sur le vote contre les sanctions contre la Russie. La France a également augmenté son budget de la Défense de manière significative.

Des questions subsistent sur les motivations de Macron, les détails de l’accord de sécurité, la situation des troupes françaises aux frontières de l’Ukraine, la mission des troupes en Roumanie, et des spéculations sur un possible échange de prisonniers impliquant l’opposant russe Alexeï Navalny avant son décès.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 27 février 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.