C dans l’air du 6 février 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 6 février 2024













C dans l’air du 6 février 2024 : le sommaire

⚫ Olivier Jaoui, membre de l’Association « Vies Brisées – 7 Octobre » et cousin de victimes du Hamas, sera l’invité de Caroline Roux dans l’émission #cdanslair ce soir. Une lettre a été remise à l’Élysée demandant l’interdiction de la présence de La France insoumise à l’hommage national pour les victimes françaises de l’attaque du Hamas. Les familles estiment que LFI porte une lourde responsabilité dans la montée de la judéophobie en France. L’hommage, présidé par Emmanuel Macron, aura lieu quatre mois après l’attaque du Hamas, au monument des Invalides à Paris.

Olivier Jaoui, cousin des victimes, a perdu Carmela et Noya Dan lors du massacre au kibboutz Nir Oz le 7 octobre 2023, et Hadas Kalderon, dont les enfants ont été libérés en novembre. Il a créé l’association « Vies Brisées – 7 Octobre » et demande l’interdiction de la présence de La France insoumise à l’hommage national. Il évoquera l’importance et les enjeux de cet hommage lors de son intervention.

⬛ Le Royaume-Uni est actuellement secoué par la nouvelle du cancer de Charles III, neuf mois après son couronnement, selon l’annonce faite par le palais de Buckingham lundi soir. La famille royale a précisé que la maladie a été découverte lors d’une récente opération, mais a assuré qu’il ne s’agissait pas d’un cancer de la prostate. Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a déclaré à la BBC que la maladie avait été détectée tôt, exprimant ses vœux de rétablissement complet pour le monarque.

Ces propos visent à rassurer un pays déjà bouleversé par une série de mauvaises nouvelles pour la famille royale britannique. L’annonce du cancer du roi Charles III s’ajoute à une période difficile, marquée par l’hospitalisation mystérieuse de Kate Middleton en janvier pour une « chirurgie abdominale programmée », la maintenant en repos au moins jusqu’à Pâques.

La santé précaire des membres de la famille royale, survenue peu de temps après la disparition de la reine Elizabeth II, suscite une immense émotion au Royaume-Uni. Les chroniqueurs royaux, ainsi que tous ceux qui suivent de près l’histoire de la famille régnante, sont particulièrement affectés. Des reporters se sont installés devant Buckingham Palace, et les journaux consacrent leur première page à cette actualité.

Face à la situation, des questions émergent : Quelle est la nature exacte de la maladie de Charles III ? Comment la monarchie s’organisera-t-elle pendant que le monarque prendra du temps pour se soigner ? Enfin, quatre ans après la sortie du Royaume-Uni de l’UE, quel est le sentiment des Britanniques à l’égard du Brexit ?



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 6 février 2024