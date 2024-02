Demain nous appartient spoiler : Camille et Maud surprises par le retour de... (vidéo épisode du 26 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Camille et Maud vont recevoir une belle surprise dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elles sont seules à la maison et prêtes pour une soirée tranquille, ça frappe à la porte…











Et surprise : il s’agit de Xavier Meffre, leur père ! Xavier fait son grand retour à Sète après plusieurs années d’absence, pour le plus grand bonheur de Maud et Camille. Et alors que Camille vit des moments compliqués avec le harcèlement qu’elle subit de la part de Philippine au travail, on peut dire que le retour de son père tombe à pic et va lui faire le plus grand bien !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1631 du 26 février 2024 : le grand retour de Xavier

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.