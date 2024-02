Echappées Belles du 24 février : direction la Polynésie ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 24 février 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, deux rediffusions : « La Polynésie de Tiga » suivi de « Brésil : les trésors du Nordeste ».





Echappées Belles du 24 février, à 21h – « La Polynésie de Tiga »

Grâce à des rencontres enrichissantes, Tiga, qui réside en Polynésie depuis quelques années, veut nous faire découvrir d’autres facettes de cet archipel du Pacifique, tout en partageant avec nous sa vision du paradis. Elle débute son voyage à Huahine, la plus sauvage et la plus authentique des îles Sous-le-Vent…

Sujets : Vers un autre tourisme/ Hura Tapairu : le concours de danse/La médecine traditionnelle/ L’école du bout du monde/Dites-le avec des fleurs !



Echappées Belles du 24 février à 22h30 – « Brésil : les trésors du Nordeste »

Immense, sauvage et authentique, trois mots qui décrivent le Nordeste brésilien. Vaste territoire, grand comme trois fois la France, il recouvre 1 554 millions de km2, concentre 9 États et représente 12 % du territoire national. À cela s’ajoute 3 000 km de plages paradisiaques, bordées de dunes et entrecoupées de villages de pécheurs.

Avec Jérôme Pitorin, découvrez les lieux paradisiaques du Nordeste, une région en contraste avec celle de Rio de Janeiro. C’est surtout un choc visuel avec des paysages de rêve par excellence… Une révélation pour notre globe-trotteur. C’est à Recife que Jérôme Pitorin rencontre Gabi Carvalho, une jeune danseuse de « Frevo ».

Les reportages : Le Nordeste, de plages en plages / Street food bahianaise / La conscience noire du Nordeste / La Linha Verde, une route entre la forêt Atlantique et l’Océan / Un air de Far West : La Chapada Diamantina / Se ressourcer dans la vallée de Capao

