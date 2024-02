Ici tout commence du 16 février : Jasmine inquiète, elle surprend Iris qui... (résumé + vidéo épisode 863 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 16 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 863 – Iris va-t-elle balancer le secret de Jasmine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence » ? Ce soir, Jasmine s'inquiète…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1







Ici tout commence du 16 février 2024 – résumé de l’épisode 863

Jasmine se confie à Kelly sur le plan que lui a fait Iris la veille aux marais. Elle s’inquiète, d’autant qu’Iris rattrape Thibault à l’entrée de l’institut et va lui parler. Est-elle entrain de tout lui dire au sujet de Jasmine et Jim ?

De leur côté, Billie et Tom décident d’aller parler à Gaëtan. Solal a cartonné suite à ses conseils nutritionnels de la veille, ils aimeraient eux aussi pouvoir en profiter. Mais Gaëtan leur rappelle qu’il n’est pas nutritionniste et il est attendu par des élèves… Il finit par accepter de leur parler un peu plus tard.



Et pendant le cours d’Olivia, Jude et Lionel adoptent une approche professionnelle.

Ici tout commence du 16 février 2024 – vidéo premières minutes

