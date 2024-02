Ici tout commence du 23 février : le conseil de discipline de Jim (résumé + vidéo épisode 868 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 23 février 2024, résumé et vidéo extrait épisode 868 – Jim va-t-il être viré de l'institut dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Ce soir, il passe en conseil de discipline et Antoine demande son renvoi définitif !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 23 février 2024 – résumé de l’épisode 8678

Le comité de direction de l’institut Auguste Armand est réuni pour le conseil de discipline de Jim. Le fils Leroy fait son mea-culpa, il explique qu’il en voulait à Teyssier mais qu’Anaïs ne méritait pas ça. Mais Antoine est catégorique : il réclame le renvoi définitif de Jim ! Clotilde n’est pas d’accord, elle pense que Jim est un bon élément. Et contre toute attente, Emmanuel ne demande pas le renvoi de Jim mais décide de lui mettre un zéro à ses examens ! Marc proteste contre le zéro, qui pourrait empêcher Jim de valider son année…

Teyssier et Iris sont liés par le chantage tandis que, au sein de la brigade mariage, Léonard et Malik sont des chefs cuisiniers passionnés par l’amour. Le cours dispensé par Leroy met David et Deva dos au mur dans leur relation…



Ici tout commence du 23 février 2024 – vidéo premières minutes

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de myTF1