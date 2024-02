Ici tout commence spoiler : Antoine fait une découverte désagréable mais... (vidéo épisode du 22 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Antoine va faire une découverte désagréable dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Antoine va découvrir que Gaëtan n’a pas respecté sa décision quant à ses conseils en matière de nutrition auprès des élèves…











Gaëtan suggère à Tom de goûter à une boisson susceptible de lui redonner l’énergie qui lui fait défaut. Cependant, leur plan est contrecarré lorsque Antoine les surprend ! Gaëtan appréhende la réaction d’Antoine et commence à se défendre mais… A sa grande surprise, Antoine est intéressé et lui demande sa recette ! Il compte se refaire une santé et repart avec son shaker !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 867 du 22 février 2024, Antoine surprend Gaëtan



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.