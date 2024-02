Ici tout commence spoiler : Léo et Malik sur un nuage, ils ont... (vidéo épisode du 23 février)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Léonard et Malik vont être plus heureux que jamais dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, ces deux là partagent de bonnes nouvelles et on peut dire que la brigade mariage leur fait le plus grand bien !











Au petit matin le lendemain du mariage, Léo vient voir Malik avec un café. Il le surprend alors qu’une jeune femme quitte sa chambre… Malik confie à Léonard qu’il a conclu avec la wedding-planneuse avant d’enchainer sur la demoiselle d’honneur !

Et de son côté, Léonard est lui aussi joyeux puisqu’il s’est passé quelque chose avec le beau Nolan, le wedding-planneur ! Malik et Léo sont décidément ravis d’avoir assisté Hortense sur la brigade mariage…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 868 du 23 février 2024, Léo et Malik très joyeux

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.