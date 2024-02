Un si grand soleil du 21 février : Romain prêt à tuer Hélène (résumé et vidéo épisode 1338 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 21 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1338 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 21 février 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Laurine et Romain sont ensemble, il la remercie d’avoir accepté de l’aider. Il lui propose de partir en vacances tous les deux après son article… Laurine lui dit qu’Hélène sera transférée en prison demain donc s’il veut son interview, c’est ce soir. Et elle a une idée pour entrer dans sa chambre.

Ludo parle à Elise de sa passion pour la nature, il sous-entend que c’est surtout Elodie qui l’intéresse… Elise dit ne pas être prête pour l’instant. Flore lui dit qu’elle est célibataire, il n’y a pas de raison. Elle dit qu’elle s’éclate avec son étudiant. Elise est vexée et s’en va…



Elodie est avec William, qui flippe avant le début de sa chimio. Elodie lui dit que pour le travail il ne doit pas s’inquiéter, elle va s’en occuper avec l’aide de Ludo. Et elle lui montre l’article de Midi Libre, il est en première page. William se rend à l’hôpital, Evan vient lui exprimer son soutien avant sa première séance. William le remercie pour ce qu’il a apporté à sa plainte.

Le procureur Bernier appelle Becker, il a découvert la plainte dans la presse. Becker est désolé, Bernier est en colère. Bernier dit que le dossier est vide mais Becker pense que l’affaire est sérieuse. Il lui dit qu’il n’a pas bien l’article mais le procureur dit qu’il s’en fiche. Becker lui assure qu’il aura bientôt tous les éléments sur son bureau et il verra que c’est du solide.

Janet annonce à Hélène qu’elle va être transférée en prison. Elle est résignée et dit à Janet et Claire de ne pas être désolées. Elle dit qu’elles l’ont soutenue alors qu’elle ne le mérite pas. Hélène dit qu’elle se sent soulagée, en prison elle ne fera plus de mal à personne.

Bernier retrouve le patron d’Engrais Plus. Bernier lui dit avoir reçu le dossier du dépos de plainte, il n’y a pas grand chose. Les eux hommes se tutoient… Le patron d’Engrais Plus nie les accusations du chimiste. Il dit que c’est de la diffamation.

A l’hôpital, Romain propose de prendre la garde de nuit de Jennifer.

Levars appelle le chimiste, il dit être l’avocat de Mr Bienvenue, qui va porter plainte contre lui pour diffamation. Il lui dit qu’il risque gros sauf s’il revient publiquement sur son témoignage. Il envoie balader Levars et lui dit de s’adresser directement à Claudine Becker. Evan a reçu le même appel avec les mêmes menaces… Il confie à Chloé qu’il s’y attendait, Chloé est impressionné. Evan dit que jouer les lanceurs d’alerte est aussi son rôle, Chloé trouve ça courageux. Evan rigole en montrant à Chloé l’article signé Marc Mourre.

A l’hôpital, Romain subtilise une fiole… Pendant ce temps là, Laurine propose un plateau repas à Thierry mais il lui dit qu’il n’a pas le droit de laisser la chambre sans surveillance. Laurine insiste et Thierry finit par accepter ! Romain entre dans la chambre et s’apprêter à tuer Hélène avec une seringue ! Mais elle se réveille et le reconnait, ses souvenirs reviennent. C’est Romain qui a tué Christian et lui a tiré dessus !

