Ici tout commence spoiler : Léonard et Vic sévèrement recadrés par... (vidéo épisode du 7 février)

Ici tout commence spoiler – Léonard et Vic vont sévèrement se faire recadrer dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, au Double A, ils vont tomber sur un client pour le moins désagréable qui va très mal leur parler…

Vic conseille le meilleur Champagne du Double A pour accompagner le dessert d’un client mais il n’apprécie pas du tout !











Il devient très vite désagréable et Léonard décide de lui rappeler qu’il s’agit d’un restaurant d’application. Ils ne connaissent pas tous les vins et ne sont pas infaillibles. Le client les prend de haut et Billie tente d’intervenir… Mais il refuse de l’écouter et s’en va !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 856 du 7 février 2024, Salomé confronte Gaëtan



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

