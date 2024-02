Line Renaud : très émue, elle confie avoir été forcée à avorter (VIDÉO SEPT À HUIT)

Publicité





Sept à Huit du 4 février 2024 – Line Renaud s’est confiée hier dans l’émission de TF1 « Sept à Huit ». L’occasion pour l’actrice de 95 ans de se confier sur son envie de décider de sa mort, mais aussi sur les épreuves qu’elle a du traverser dans sa longue vie.





« Ce qui s’est passé c’est que Loulou ne voulait pas d’enfant. » a-t-elle raconté, expliquant que Loulou Gasté, son compagnon, l’a forcée à avorter.







Line Renaud très émue dans Sept à Huit

« J’étais enceinte à 18 ans. Et je l’ai supplié pour qu’il change d’avis. Et non… On est restés sur l’idée de faire un avortement. Et cet avortement… Toute ma vie je me souviens d’une escalier noir » a-t-elle confié avec beaucoup d’émotion.

« Je me souviens de ce qu’on appelait une faiseuse d’anges, je me souviens de l’aiguille à tricoter. Je suis revenue à la maison, là j’ai commencé une septicémie. Donc on a fait venir le docteur de famille et il m’a fait un curetage sur la table de la salle à manger ! C’est là où j’ai découvert que je n’aurai jamais d’enfant » a raconté Line Renaud. « J’ai eu beaucoup de chagrin. »



Line Renaud a quand même passé toute sa vie aux côtés de Loulou Gasté, jusqu’à son dernier souffle en 1995. Le livre de l’actrice, « Merci la vie », est sorti le 1er février. Vous pouvez l’acheter sur Amazon ici.

VIDÉO Sept à Huit du 4 février, Line Renaud se confie

L’actrice s’est également confiée sur la fin de vie. Toute l’interview de Line Renaud est à voir en vidéo sur TF1+ en cliquant ici.